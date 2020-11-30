Роспотребнадзор проверит соблюдение мер эпидбезопасности на концерте Басты в Петербурге
30 ноября 2020, 22:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Управлению Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу поручили «изучить обстоятельства проведения мероприятия, прошедшего с нарушением действующих санитарных норм».
Речь идет о концертах популярного исполнителя Басты, вызвавшие резонанс из-за большого количества зрителей и нарушения введенных из-за коронавируса санитарных норм.
Между тем, в комитете по культуре Санкт-Петербурга сообщили, что проведение концерта Басты было согласовано в рамках действующих регламентирующих документов – зал был заполнен на 50%, танцпол заменен на партер со зрительскими креслами.
Сам музыкант Василий Вакуленко заявил, что все правила по COVID-19, предписанные властями, на его концерте в Ледовом дворце 27 ноября были соблюдены.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.