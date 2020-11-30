Роспотребнадзор проверит соблюдение мер эпидбезопасности на концерте Басты в Петербурге

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30 ноября 2020, 22:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Концерт Басты. Архивное фото из инстаграма Василия Вакуленко

Управлению Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу поручили «изучить обстоятельства проведения мероприятия, прошедшего с нарушением действующих санитарных норм».

Речь идет о концертах популярного исполнителя Басты, вызвавшие резонанс из-за большого количества зрителей и нарушения введенных из-за коронавируса санитарных норм.

Между тем, в комитете по культуре Санкт-Петербурга сообщили, что проведение концерта Басты было согласовано в рамках действующих регламентирующих документов – зал был заполнен на 50%, танцпол заменен на партер со зрительскими креслами.

Сам музыкант Василий Вакуленко заявил, что все правила по COVID-19, предписанные властями, на его концерте в Ледовом дворце 27 ноября были соблюдены.