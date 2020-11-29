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В сети обсуждают концерт рэпера Басты в Санкт-Петербурге во время пандемии коронавируса

, 15:12 [ «Аргументы Недели» ]

В сети обсуждают концерт рэпера Басты в Санкт-Петербурге во время пандемии коронавируса
Рэпер Баста, фото из соцсети

В сети обсуждают концерт музыканта Василия Вакуленко, известного как рэпер Баста, в Санкт-Петербурге.
Выступление Басты в Ледовом дворце было запланировано давно. Поклонники рэпера раскупили все билеты.

Зал мог быть полон. Вакуленко пришлось давать два концерта, чтобы  люди не сидели в соседних креслах, и было выполнено требование по проведению мероприятий в период пандемии ковида.

Поклонники рэпера получили удовольствие от выступления музыканта.  Вакуленко выложил в Инстаграм видеозапись концерта.

"Питер! Спасибо всем, кто был первом на концерте, за эту долгожданную встречу! Спасибо за понимание и соблюдение правил безопасности", - поблагодарил он поклонников.

Но некоторые жители Петербурга возмутились концертом Басты во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. И на него обрушилась волна критики людей, которые боятся заразиться коронавирусом.

"Безобразие!!! Пир во время чумы(((((( Куда смотрят органы надзора???((((",
"А короновирус уже закончился разве?", - пишут в комментариях.

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Публикация от Василий Вакуленко (@bastaakanoggano)

ИЧ

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