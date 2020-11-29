В сети обсуждают концерт рэпера Басты в Санкт-Петербурге во время пандемии коронавируса

В сети обсуждают концерт музыканта Василия Вакуленко, известного как рэпер Баста, в Санкт-Петербурге.
Выступление Басты в Ледовом дворце было запланировано давно. Поклонники рэпера раскупили все билеты.
Зал мог быть полон. Вакуленко пришлось давать два концерта, чтобы люди не сидели в соседних креслах, и было выполнено требование по проведению мероприятий в период пандемии ковида.
Поклонники рэпера получили удовольствие от выступления музыканта. Вакуленко выложил в Инстаграм видеозапись концерта.
"Питер! Спасибо всем, кто был первом на концерте, за эту долгожданную встречу! Спасибо за понимание и соблюдение правил безопасности", - поблагодарил он поклонников.
Но некоторые жители Петербурга возмутились концертом Басты во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. И на него обрушилась волна критики людей, которые боятся заразиться коронавирусом.
"Безобразие!!! Пир во время чумы(((((( Куда смотрят органы надзора???((((",
"А короновирус уже закончился разве?", - пишут в комментариях.
Посмотреть эту публикацию в Instagram