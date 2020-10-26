Дневник заболевшего, день 1. Первые симптомы

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26 октября 2020, 10:23 [ «Аргументы Недели», Анастасия БОРОВИКОВА ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Впервые о коронавирусной инфекции стало известно еще в декабре прошлого года, но до сих пор ее симптомы вызывают много вопросов. Кто-то и не замечает, что болеет, у кого-то – «целый букет» проявлений заболевания, а некоторые до последнего списывают всё на банальную простуду. «Аргументам недели» удалось пообщаться с заболевшим коронавирусной инфекцией, который рассказал о течении болезни «от» и «до».

«Меня зовут Роберт (имя изменено – прим. ред.), мне 31 год. Не страдаю ожирением, не имею хронических болезней и вредных привычек, кроме курения. Работаю инженером в крупном подмосковном городе, женат, веду активный образ жизни. Естественно, о коронавирусе я слышал немало, отлично знаю о мерах предосторожности и честно стараюсь их соблюдать. Поэтому диагноз врачей стал неприятным сюрпризом.

«Точкой отсчета» можно считать утро пятницы, 16 октября. Я проснулся рано и, хоть взял отгул на работе, рассчитывал доделать несколько проектов. После сна чувствовал себя уставшим – ничего, дело привычное. Вчера был тяжелый день, лечь пришлось поздно. Но надо вставать. Тело ватное, любые движения даются с трудом. Что-то явно не так. Поднимаюсь с постели, чтобы найти градусник (на самом деле, чтобы был повод погреться под одеялом лишние несколько минут). Еще нет никаких симптомов, кроме слабости.

Спустя час температура подскочила до 38,1 и, судя по ощущениям, это не предел. Появляется тревога, начинаю судорожно вспоминать события прошедшей недели. Коллега, которая сидит в офисе напротив меня, с понедельника ушла на больничный. Краем уха слышал слова начальника – у нее зафиксировали пониженный уровень кислорода. Если она поймала ковид, это будет четвертый зараженный в нашей конторе. Если она поймала ковид – я стану пятым.

Прошел ещё час, я позвонил супруге и поделился своими опасениями. К тому времени к температуре добавились головокружение и тошнота. Жена считает, что нужно немедленно сделать тест на коронавирус, но мне всё ещё не верится, что я мог заболеть именно им. Главная сенсация мира инфекций по-любому пройдет мимо меня. Я уверен, что окажусь где-то на окраине этой эпидемии. А даже если вирус коснется меня, то обязательно перенесу его в бессимптомной форме и никогда об этом не узнаю. Да и стоит ли куда-то ходить с температурой? Особенно, если до этого контактировал с заболевшим. Мне не нужен больничный сегодня, а до понедельника, вполне возможно, приду в себя. Клиника, в которой делают ПЦР-тест, расположена на первом этаже нашего дома. Не знаю, как поступить – мне лень думать. Температура растет, и я погружаюсь в полубредовое состояние.

Около 15:00 просыпаюсь от телефонного звонка. Вся спина мокрая, в горле сухо, но я чувствую себя лучше. Звонит жена и ругает за то, что до сих пор не сделал тест. Ладно, будь по-твоему. Нашел в себе силы дойти до кухни – к слабости добавился озноб. Выпиваю залпом несколько стаканов воды и хватаюсь руками за виски – в голове что-то щелкает каждый десяток секунд. Вид очень нездоровый. Надо выбраться из квартиры и спуститься вниз.

В фойе клиники меня встретила сотрудница. Она сообщила, что перед ПЦР-тестом несколько часов нельзя есть, пить и курить. Не знал. Выходит, сегодня сдать анализы не получится, о чем и сообщил женщине. Она посоветовала прийти на следующий день и добавила, что результаты будут готовы только через пять дней. За это время я либо поправлюсь, либо сдохну. Ладно. Несу свое тело обратно.

К вечеру температура так и не спала, но головокружение, кажется, прошло. Попытался взять себя в руки и заняться проектом, но мозг отказался решать даже самые простые задачи. Поработать не удалось, попробую позже.

Ночью появилось ощущение, будто что-то сдавливает грудь, температура поднялась до 38,6. Болит все – я чувствую, как боль рождается где-то в стопах и ползет через все органы до самых глазниц и десен. Сбить жар долго не удается. Глотаю очередную таблетку парацетамола. Сомнений в диагнозе все меньше. Понимаю, что это только начало. Веки захлопываются, и я падаю куда-то в темноту».