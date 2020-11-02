Дневник заболевшего, день 6. «Ночью не помогали никакие лекарства»

Аргументы Недели → Общество 13+

2 ноября 2020, 10:04 [ «Аргументы Недели», Анна БУЛАТОВА ]

Фото: соцсети

«Аргументы недели» продолжают вести дневник заболевшего новой коронавирусной инфекцией Роберта (имя изменено – прим. ред.). 31-летний мужчина почувствовал первые симптомы в пятницу, 16 октября. При этом COVID-19 вел себя достаточно странно, испытывая человеческий организм на прочность: то нашему герою становилось лучше, и он активно работал, то он хотел «закопаться» в одеяло от боли и проснуться здоровым.

«Среда, 21 октября. Проснулся после обеда. Всю ночь пытался бороться с высокой температурой, которая поднималась практически до 40. Не помогали никакие лекарства. Уснул в беспамятстве, надеясь, что к утру все пройдет. И правда, на следующей день от жара остались лишь воспоминания – ко мне вернулась теперь уже привычная температура 37,5. В течение дня она снижалась сама по себе, к вечеру добралась до отметки в 37,2. Не повышалась даже перед сном. Приятная неожиданность.

Самочувствие постепенно начало улучшаться, хотя и осталась непреходящая сильная боль в груди. Никаких новых симптомов не проявилось. Острая стадия болезни, похоже, была пройдена.

Особенность этого дня в том, что не происходило ровным счетом ничего – ни новых сюрпризов от организма и вируса, ни визитов врачей. Мы с женой надеялись получить результаты ПЦР-теста, который я сдавал в субботу – они должны были прийти как раз сегодня. Звонка с известиями не было. Не вытерпел и позвонил в клинику сам. Девушка на другом конце провода сообщила мне, что сегодня «диагноз» я точно не узнаю – результат будет готов в четверг до полуночи.

Остаток вечера прошел спокойно – впервые за долгое время беззаботно отдыхал с женой. Из-за постоянной работы начинаешь забывать, что такое – провести уютный осенний вечер в компании близкого человека».

Дневник заболевшего, день 2. Ожидание результатов теста