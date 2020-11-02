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Аргументы Недели Общество 13+

Дневник заболевшего, день 6. «Ночью не помогали никакие лекарства»

, 10:04 [ «Аргументы Недели», ]

Дневник заболевшего, день 6. «Ночью не помогали никакие лекарства»
Фото: соцсети

«Аргументы недели» продолжают вести дневник заболевшего новой коронавирусной инфекцией Роберта (имя изменено – прим. ред.).  31-летний мужчина почувствовал первые симптомы в пятницу, 16 октября. При этом COVID-19 вел себя достаточно странно, испытывая человеческий организм на прочность: то нашему герою становилось лучше, и он активно работал, то он хотел «закопаться» в одеяло от боли и проснуться здоровым. 

«Среда, 21 октября. Проснулся после обеда. Всю ночь пытался бороться с высокой температурой, которая поднималась практически до 40. Не помогали никакие лекарства. Уснул в беспамятстве, надеясь, что к утру все пройдет. И правда, на следующей день от жара остались лишь воспоминания – ко мне вернулась теперь уже привычная температура 37,5. В течение дня она снижалась сама по себе, к вечеру добралась до отметки в 37,2. Не повышалась даже перед сном. Приятная неожиданность.

Самочувствие постепенно начало улучшаться, хотя и осталась непреходящая сильная боль в груди. Никаких новых симптомов не проявилось. Острая стадия болезни, похоже, была пройдена.

Особенность этого дня в том, что не происходило ровным счетом ничего – ни новых сюрпризов от организма и вируса, ни визитов врачей. Мы с женой надеялись получить результаты ПЦР-теста, который я сдавал в субботу – они должны были прийти как раз сегодня. Звонка с известиями не было. Не вытерпел и позвонил в клинику сам. Девушка на другом конце провода сообщила мне, что сегодня «диагноз» я точно не узнаю – результат будет готов в четверг до полуночи.

Остаток вечера прошел спокойно – впервые за долгое время беззаботно отдыхал с женой. Из-за постоянной работы начинаешь забывать, что такое – провести уютный осенний вечер в компании близкого человека».

Дневник заболевшего, день 1. Первые симптомы

Дневник заболевшего, день 2. Ожидание результатов теста

Дневник заболевшего, день 3. Всё ещё без больничного

Дневник заболевшего, день 4. «Нас настигла вторая волна»

Дневник заболевшего, день 5. «Так плохо мне не было ещё никогда»

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