Дневник заболевшего, день 7. КТ без диагноза

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3 ноября 2020, 10:02 [ «Аргументы Недели» ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

«Аргументы недели» продолжают вести дневник 31-летнего Роберта (имя изменено – прим. ред.), который почувствовал первые симптомы COVID-19 в пятницу, 16 октября. Главный герой продолжает лечение от коронавирусной инфекции, которую у него ещё даже окончательно не диагностировали.

«Утро четверга. Пошёл седьмой день с того момента, как я почувствовал первые симптомы болезни. Уже неделю меня усиленно лечат и регулярно проверяют на ковид, но до сих пор я не знаю результатов даже первого теста, который делал в конце прошлой недели в платной клинике. Вчера пообещали, что сегодня до полуночи диагноз наконец-то станет известен. Хочется скорее узнать, что там. У меня практически не осталось сомнений, хотя ни один из очевидных симптомов так и не проявился. Я продолжаю ощущать вкус еды, различаю запахи, даже кашля нет. Посмотрим, время покажет. Остаётся только ждать.

Не теряя времени, с самого утра позвонил в Контактный центр губернатора МО, чтобы вызвать врача на дом и продлить больничный. Загадка отечественного здравоохранения в том, что мне не назначали повторный приём, и записываться на него пришлось самому. 40 минут – только на то, чтобы дозвониться до оператора. Девушка по ту сторону телефонной линии предупредила, что доктор придёт во второй половине дня. Что ж, времени ещё много. Теперь можно позавтракать.

За кружкой чая решил проанализировать своё состояние. Я, кажется, даже привык к болезни. Периодически возникающие по всему телу очаги боли уже не доставляют такого дискомфорта, как в первые дни, а температура в 37,5 градусов по Цельсию практически не ощущается. Самочувствие более-менее приемлемое, хотя ломота в теле и боль в груди всё ещё со мной.

После обеда пришёл врач. Им оказался совсем молодой парень, на вид даже моложе меня. Никакого защитного костюма – только маска и пузырек с антисептиком. Интересно, почему медсестра, которая брала у меня второй тест, была в РХБЗ-костюме, а врачам выдают (и выдают ли вообще) лишь маски? Как вежливый человек, я тоже встретил его в маске. Дальше уже стандартная процедура – прищепка на палец и измерение уровня кислорода в крови. Всё в норме. Рассказал доктору, чем меня до сих пор лечили его коллеги – в списке антибиотики и Арбидол. Хотя последний можно не брать в расчёт. Мы с женой не особо верим в отечественную фармакологию, потому от него отказались. Врач заявил, что отныне я должен перестать пить антибиотики, вместо них меня исцелят антибактериальные препараты и отхаркивающие лекарства. Любопытно, что этот совет он никак не обосновал. Что ж, попробуем новый рецепт.

После парень послушал через стетоскоп лёгкие и спросил, давали ли мне направление на КТ. Нет, не давали. Его это очень удивило – оказывается, в лёгких слышны хрипы. Возможно, так оно и есть. Но у меня есть подозрение, что он решил немного перестраховаться. Хотя эта новость меня немного обеспокоила. Тут же я получил направление на томографию и больничный до вторника. Стоит отметить, что, несмотря на все подозрения, симптомы и даже контакты с заболевшими, официального подтверждения коронавируса у меня пока так и нет. Поэтому на КТ в «красную зону» меня отправили, даже не будучи полностью уверенными в диагнозе. По результатам томографии будет решен вопрос о госпитализации, если лёгкие сильно поражены. Завтра за мной должны приехать из больницы и забрать на КТ.

После ухода врача решил сесть за работу – благо самочувствие позволяет. Да и выполнение проекта помогает отвлечься от навязчивых мыслей о болезни. Интересно получается: ещё год назад никто и подумать не мог ни о какой пандемии, а уже сегодня сотни тысяч людей по всему миру ежедневно заболевают ковидом. Время близится к ночи, результатов первого теста так и нет. Пора ложиться спать. Завтра предстоит КТ».

Дневник заболевшего, день 2. Ожидание результатов теста