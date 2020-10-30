Дневник заболевшего, день 5. «Так плохо мне не было ещё никогда»

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30 октября 2020, 09:38 [ «Аргументы Недели», Анастасия БОРОВИКОВА ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Аргументы недели» продолжают вести дневник заболевшего коронавирусной инфекцией 31-летнего Роберта (имя изменено – прим. ред.). «Лёгкое» начало болезни может быть обманчиво, это на себе испытал главный герой. После четырёх дней плохого самочувствия болезнь показала себя во всей красе.

«Во вторник я проснулся от звонка в дверь. На пороге стояла медсестра в защитном костюме. Интересно, почему у врачей таких нет? Сдаю второй тест. Всё та же стандартная процедура. Перед уходом медсестра спрашивает у меня сигарету. Не отказываю, и она неуклюже, тонкими руками в синих перчатках, тянет пару штук и возвращает мне пачку. И в пандемию жизнь идёт своим чередом. Возвращаюсь в постель, ставлю градусник и просматриваю почту. 37.2. Самочувствие хорошее.

К середине дня температура не растёт. Я даже привык к этому состоянию. Где-то внутри организма регулярно появляются новые очаги боли и прокатываются по телу. В груди боль постоянная. Пью чай литрами, стараюсь не забывать поесть, хотя аппетита особо не чувствую. Звоню в клинику – результаты теста ещё не готовы. Проект практически закончен. Коллеги беспокоят звонками, и я беру себе новые задачи. Работа спасает от скуки.

Ближе к вечеру начинается озноб, к горлу подступает ком. Пот. Учащённое сердцебиение. Дрожь по всему телу. Кашель режет лёгкие, а боль будто сковывает. Все суставы ноют, во рту появляется неприятный привкус тревоги. Хочется кричать, но я шепчу себе, что меня скоро отпустит.

К ночи температура подскакивает до 38.8 и продолжает расти. Я пью все жаропонижающие, которые могу только найти в домашней аптечке. Не помогает. Через полчаса – 39.3. Кажется, рёбра сейчас разорвут плоть, из меня вылезет чужой и с инопланетным воплем начнёт прыгать по шкафам. От таких фантазий мне становится смешно, но смех отдаётся кашлем, а кашель – невыносимой болью. Еще полчаса – 39.7. Через десять минут уже 39.9, температура повышается неимоверно быстро. Я подумываю вызывать скорую, но тело не слушается. Следующий час меня корёжит на кровати, как одержимого. Наверное, так плохо мне не было ещё никогда. Я сжимаюсь в комок, фокусирую глаза на абажуре настольной лампы. Любое движение возвращается электрическим разрядом. Мягкий свет успокаивает, понемногу впадаю в забытье. В полубредовом состоянии провожу несколько часов. Настоящий сон приходит только под утро.

Дневник заболевшего, день 2. Ожидание результатов теста