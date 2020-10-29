Дневник заболевшего, день 4. «Нас настигла вторая волна»

Аргументы Недели → Общество 13+

29 октября 2020, 09:52 [ «Аргументы Недели», Анна БУЛАТОВА ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

«Аргументы недели» продолжают вести дневник 31-летнего Роберта (имя изменено – прим. ред.), который почувствовал первые симптомы новой коронавирусной инфекции в пятницу, 16 октября. На следующей день молодой человек сдал ПЦР-тест и заметил улучшение самочувствия, но вечером COVID-19 напомнил о себе.

«Понедельник, 19 октября, 9.00. Встаю с будильником. Температура - 37.1. Утром снова легче, бодрый настрой. Набираю номер Контактного центра губернатора МО, чтобы вызвать врача на дом. Пока голос на другом конце провода напоминает о необходимости держать при себе полис, листаю новости в Телеграмм – почти 16 тысяч заболевших за сутки. Что?! Похоже, от вируса я потерял и слух. Среднее время ответа оператора составляет 30 минут, но пришлось ждать чуть больше часа. Называю номер полиса и получаю предложение дойти до поликлиники самому или подождать доктора до завтра: «Высокой температуры у вас, молодой человек, нет, а врачи в поликлиниках сильно загружены». Отказываюсь, ссылаясь на то, что контактировал с больным ковидом. Приняв мои доводы, оператор уступает и регистрирует вызов. Следующий звонок на работу. Говорю секретарше, что заболел. Она как будто знала – просит сказать результаты теста по готовности. Интересуюсь, как там коллега за столом напротив. У нее подтвержден коронавирус. Да уж. Утро совсем недоброе…

К двум часам дня температура поднялась до 37,4. С трудом доделав основную часть проекта, слоняюсь по квартире - из комнаты на кухню. Звонок в дверь. Наконец-то. Предупреждаю доктора, что не хочу пугать, но, скорее всего, я заразился. Женщина кивает, достает из сумки какой-то спрей и обрызгивает себя. Записывает симптомы. Прописала арбидол, азитромицин и другие лекарства. Затем цепляет мне на палец пластиковую прищепку – замер кислорода. Все в порядке.

Спрашивает, сколько нужно больничных. Отвечаю, что у жены никаких проявлений болезни нет. Через пару минут приходим к выводу, что оснований выписывать второй больничный нет. Это смешно. С таким подходом победить пандемию можно только молитвой. Медик предупреждает, что завтра-послезавтра зайдет медсестра из поликлиники взять мазок. Уходя, доктор желает удачи и скорейшего выздоровления. Захлопываю за ней дверь.

Через четыре часа температура повысилась до 37.7. К вечеру снова становится хуже. Тошнота и сильное головокружение. Ноющая боль в груди не дает уснуть.

Мобильник звонит каждые пять минут. Я выслушал слова поддержки от коллег по бюро, сотрудников из отдела проектирования, руководителя проекта, технологов с производства – ото всех, с кем контактировал на прошлой неделе. Просят сообщить немедленно результаты теста. Уверен, каждый из них жалеет о том, что подходил ко мне с каким-либо вопросом. Узнаю, что мое рабочее место обработали дезинфицирующей жидкостью.

В 22.00. температура - 37,9. Пью «ТераФлю». Продолжаю работать, но руки становятся холодными и влажными, озноб и усталость не отступают. Мысли путаются. Жена обошла несколько аптек – азитромицина нигде нет. Нас действительно настигла вторая волна».