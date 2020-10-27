Дневник заболевшего, день 2. Ожидание результатов теста

Аргументы Недели → Общество 13+

27 октября 2020, 08:57 [ «Аргументы Недели», Анна БУЛАТОВА ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

«Аргументы недели» продолжают вести дневник заболевшего новой коронавирусной инфекцией. 31-летний Роберт (имя изменено – прим. ред.) уже рассказал о симптомах «первого дня». По словам мужчины, в течение суток он испытывал сильную слабость, жар, головокружение и ужасную боль во всем теле. Однако COVID-19 просто так не отступает, и на смену одного состояния приходит другое - не всегда тяжелое.

«В субботу, 17 октября, я проснулся в 10.30. Температура немного спала - до 37,4. Смотрю в потолок, вспоминая вчерашний день. А сегодня получше! Кто знает, может меня просто продуло где-то. Хочу глотнуть воды и вспоминаю, что сегодня сдавать тест. Бог с ним. Еще больше часа, пока клиника откроется, придется потерпеть. Пытаюсь прочувствовать свой организм. Насморка нет, в горле слегка першит. Вчера было так плохо, а сегодня почти здоров. Слегка ломит тело. Какая-то тяжесть в легких, кажется, будто болят ребра и позвоночник. Иду в ванную, пока умываюсь, разглядываю свое опухшее лицо. С таким видом можно и госпитализироваться. Ладно. Пора идти на тест.

В клинике меня встречает та же женщина, что и вчера. Взгляд у нее почему-то очень довольный (мне представляется, что так встречают людей, которые приходят в себя после комы). Она быстро заполняет договор, переписывает мои данные из паспорта, не забывая рассказать о чудесной погоде за окном. Я киваю, «угукаю», смотрю через стеклянную дверь, как осеннее солнце отражается от машин во дворе. Еще тепло, и можно многое успеть до того, как люди начнут забывать лето и будут выходить из дома только для того, чтобы быстрее вернуться обратно. Эх, хорошо бы поправиться за выходные.

У сотрудницы на ресепшене в словах играет веселый цинизм, а глаза светятся добротой. Кажется, она не очень-то верит в коронавирус. Расплачиваюсь, две тысячи – немного, но мне жалко и их. Я уже убедил себя, что со мной все в порядке.

Тест прошел быстро. Мазки ватными палочками берут из носа и ротоглотки. Я уже проходил такой перед выходом на работу после весеннего карантина. Еще раз предупреждают, что результаты ждать до пяти дней. Сотрудница на ресепшене мне желают хорошего дня, и я ей желаю того же.

Примерно в 14.00 температура становится 37,3. После возвращения из клиники пробуждается жуткий аппетит, и я набрасываюсь на еду. Изучаю свои вкусовые ощущения, вроде все по-прежнему. Помидоры пахнут помидорами, в мясе чувствуется вкус мяса, брокколи еще противнее, чем обычно. Ни вкус, ни обоняние не пропали. Хм. Пытаюсь начать работать над проектом. Надо вспомнить кучу данных, которые куда-то испарились из моей головы с пятницы, наметить план. Я подготавливаю рабочее место и с трудом, но создаю пару моделей. Если все пойдет в таком духе, то успею отправить проект на согласование до конца недели.

Субфебрильная температура (37,3) сохранилась до 18.00. Отлично. Работа движется «черепашьим шагом». Слабость и боль в груди остались. Выпиваю кружку чая с лимоном каждые полчаса. Все равно мне лучше, чем вчера. Я задумываюсь над тем, стоит ли вызывать врача в понедельник, не хочется на больничный, но также не хочется заразить коллег. Наверное, все-таки придется посидеть дома до результатов теста.

Через четыре часа температура начала немного повышаться - до 37,5. Сил работать уже не осталось, я забираюсь под одеяло. Похоже, мне повезло, и никакого коронавируса у меня нет: ни кашля, ни насморка, ни больного горла, ни потери обоняния или вкуса. Под песни Боба Дилана я засыпаю со спокойной улыбкой на лице».