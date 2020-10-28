Дневник заболевшего, день 3. Всё ещё без больничного

Аргументы Недели → Общество 13+

28 октября 2020, 10:31 [ «Аргументы Недели», Анастасия БОРОВИКОВА ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

«Аргументы недели» продолжают рассказывать историю 31-летнего Роберта (имя изменено – прим. ред.), который заболел коронавирусной инфекцией. На второй день после появления симптомов он сдал ПЦР-тест, результат которого ещё предстоит узнать. Состояние мужчины улучшилось, и он продолжает раздумывать о необходимости больничного.

«Воскресенье, 11 утра. Несмотря на температуру 37,4, меня почему-то знобит. За окном пасмурно. Горячий кофе разливает тепло по всему телу, я откусываю от бутерброда. Вкус ощущается, но в груди остаётся неприятная тяжесть. Результатов теста ждать ещё долго, и эта неопределённость нервирует.

Я знаю, что в нашей компании COVID-19 подтверждён у трёх сотрудников. С двумя из них знаком лично. После первого положительного теста всех коллег, которые контактировали с заболевшим, отправили сдавать мазок и перевели на удалёнку. Однако результаты теста на коронавирус у них оказались отрицательными, и сотрудников быстро вернули на работу. У второго заразившегося даже температура не поднималась: он рассказывал, что чувствует себя хорошо и переносит болезнь в лёгкой форме. А в отделе тем временем шутили, что уже пора ползти на кладбище. Теперь под подозрением коллега напротив. Надо будет завтра справиться о её здоровье.

Всё чаще задаюсь вопросом: почему нас всех ещё не отправили по домам? Весной, во время так называемой «первой волны», на заводе не было ни одного выявленного случая коронавируса, но мы работали удалённо до середины июня. Сейчас же заболевших уже трое, четвёртый на подходе, а руководство, видимо, считает, что работать можно. Времена меняются.

К середине дня озноб так и не прошёл, но самочувствие нормальное. Вот только активно работать так и не получается. В планах было закончить проект, но постоянная усталость сильно мешает.

Заточение в четырёх стенах даётся тяжело. Во время весенней самоизоляции уже к середине мая казалось, что я поеду крышей раньше, чем нас выпустят на улицу. Любые домашние развлечения становятся ерундой, как только тебя закрывают на домашний арест. Сразу захотелось на работу, в цеха, где каждую минуту что-то стучит, под потолком летает кран-балка, стоит задорный мат, а в пыли и поте куётся будущее. На завод, где коллеги каждый час печатают новые шедевры на плоттере, грызут карандаши и ругают родную промышленность, как делали предыдущие поколения инженеров. Морщась, пью холодный чай. Не хочу уходить на карантин.

Вечером температура всё та же – 37,5. Сил работать больше нет. Боль в груди беспокоит всё больше. По ощущениям, становится тяжелее дышать, в глазах колет. Я откладываю ноутбук и забираюсь в постель. Лицо горит. Хочется уснуть – и проснуться здоровым. Не знаю, что будет дальше, но надо что-то делать, чем-то лечиться. Чем вообще лечат коронавирус? Ничем, только снимают симптомы. Может, у меня всё-таки грипп? Всё тело ломит, температура – выглядит очень похоже.

Проснулся ночью от тошноты и еле успел добежать до туалета. Меня рвёт. Умылся и оглядел себя в зеркале. Выгляжу, как покойник. Озноб усилился, к боли в груди добавилась тошнота. Завтра точно вызываю врача. Мысли путаются. Доползаю до кровати, судорожно обхватив плечи руками. Трудно глотать, не хватает воздуха. Цепляюсь пальцами за простыню и вновь проваливаюсь в тяжёлый сон».