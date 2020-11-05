Дневник заболевшего. «Карантин подходит к концу»

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5 ноября 2020, 08:43 [ «Аргументы Недели», Анна БУЛАТОВА ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

«Аргументы недели» продолжают рассказывать историю 31-летнего Роберта (имя изменено – прим. ред.), который заболел новой коронавирусной инфекцией в пятницу, 16 октября. Лечение мужчине назначили практически сразу, а результаты ПРЦ-теста он узнал только через неделю. К тому моменту его самочувствие уже улучшилось: температура спала, боли в теле прошли, даже КТ - в пределах нормы. Теперь нашего героя ждала заключительная сдача анализов и выписка.

«Вторник, 27 октября. Пришла медсестра из городской поликлиники брать третий ПЦР-тест. После завершения процедуры предупредила, что результат будет известен 2 ноября.

Наступил день Х – из регистратуры так никто и не позвонил. Решил набрать сам уже знакомый номер. Женщина на том конце провода сообщила, что анализы готовы, и озвучила сразу два результата: второй – положительный, третий – отрицательный. Почти все тесты сданы, остался еще один, и можно, наверное, готовится к выписке.

[Первый тест Роберт делал в клинике за 2 тысячи рублей 17 октября].

Следующий звонок был моему лечащему врачу, чтобы продлить больничный. Продлили еще на неделю и попросили сдать четвертый ПЦР-тест для оформления выписки. Доктор предупредила, что завтра (3 ноября) ко мне придет медсестра. Сдам ей мазок. Результаты крайних анализов обязательно должны быть отрицательными, иначе мой карантин продолжится.

Проснулся во вторник рано утром. Как положено перед сдачей ПЦР-теста, ничего не ел и не пил, ждал звонка в дверь. Прошло полдня. В итоге так никто и не пришел. Надеюсь, что придут в четверг, поскольку ждать в праздник - сомнительная затея.

Успокаивало только то, что чувствую себя хорошо. Температуры по ощущениям нет. Последние несколько дней даже перестал ее мерить. Не вижу в этом смысла. Несмотря на то, что все симптомы прошли, сильные боли в груди не утихли. Наверное, теперь еще долго будут беспокоить. В остальном спокойно работаю, жду последнего теста и выписки. Карантин подходит к концу!»

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