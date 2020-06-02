Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

На Кубани как в Миннесоте – «коленом на шею» задержали опасного преступника - «организатора прогулки в парке»

, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

На Кубани как в Миннесоте – «коленом на шею» задержали опасного преступника - «организатора прогулки в парке»

В станице Каневская группа из 25 человек совершила «опасное преступление». Они посмели перерезать запрещающую ленточку и проникнуть на территорию особо охраняемого объекта - городского парка, чтобы подорвать основы государства и погулять с детьми.

Но стражи правопорядка не дремлют. Доблестные полицейские оперативно отреагировали и задержали «одного из организаторов данного мероприятия за неповиновение сотрудникам». Причем действовали стражи порядка не менее жестко, чем полицейские из Миннесоты. Россиянину на своей шкуре пришлось ощутить все прелести приема «колена на шее», от которого умер чернокожий парень в Америке.

Но благодаря вмешательству граждан, которые оттащить силовика не пытались и стаканчиков в него не бросали, но громко кричали и возмущались, нашему герою удалось выжить. Однако он и «схлопотал» 5 суток ареста и о прогулках в парке с детьми в ближайшее время уже точно помышлять не будет.

БИ

В мире

Власти Украины решили засекретить большую часть плана по «возвращению» Крыма

Власти Украины решили засекретить большую часть плана по «возвращению» Крыма

Так называемый представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что власти страны приняли решение засекретить большую часть "стратегии" Киева по "возвращению" полуострова.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью