Коронавирус 23 мая: в Подмосковье ужесточили масочный режим, Бразилия обошла Россию по числу заразившихся COVID-19

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23 мая 2020, 09:39 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

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К утру 23 мая в мире коронавирус диагностирован у 5 308 686 человек. Погибли 340 079 зараженных, выздоровели 2 162 934. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.





Эксперты назвали простой способ дезинфекции многоразовой маски. Её необходимо каждый день стирать с мылом в горячей воде. По мнению специалистов, больше всего для этого подойдет стиральная машинка. После процедуры маску нужно высушить, лучше всего паром.





Её необходимо каждый день стирать с мылом в горячей воде. По мнению специалистов, больше всего для этого подойдет стиральная машинка. После процедуры маску нужно высушить, лучше всего паром. Бразилия обошла Россию по числу заразившихся коронавирусом. К настоящему моменту число подтвержденных случаев заражения COVID-19 на территории Бразилии превысило 330 тысяч. Согласно последним данным, в России в общей сложности выявили свыше 326 тысяч случаев инфицирования.





К настоящему моменту число подтвержденных случаев заражения COVID-19 на территории Бразилии превысило 330 тысяч. Согласно последним данным, в России в общей сложности выявили свыше 326 тысяч случаев инфицирования. Власти Китая впервые с января не выявили новых случаев заражения COVID-19. Летальных исходов тоже не зафиксировано. В Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР уточнили, что на данный момент в медучреждениях страны находятся 79 пациентов с коронавирусом, лишь у девяти из них заболевание протекает в тяжелой форме.





Летальных исходов тоже не зафиксировано. В Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР уточнили, что на данный момент в медучреждениях страны находятся 79 пациентов с коронавирусом, лишь у девяти из них заболевание протекает в тяжелой форме. В Подмосковье ужесточили масочный режим. «Мы ужесточаем, мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски… Безусловно, если пропуск отменяется, ты можешь выйти на улицу, но массовые собрания, все, что предполагает скопление людей, должно быть исключено», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.





«Мы ужесточаем, мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски… Безусловно, если пропуск отменяется, ты можешь выйти на улицу, но массовые собрания, все, что предполагает скопление людей, должно быть исключено», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Совфед предложил выделять временное жильё для самоизоляции. По словам главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, текущая эпидемиологическая обстановка в стране показала, что граждане, в том числе приехавшие из зарубежных стран, были вынуждены уходить на самоизоляцию к себе домой, ставя под угрозу здоровье родных и близких. Кроме того, Клишас считает, что люди, проживающие в маленьких квартирах, не могут полноценно соблюдать меры предосторожности, особенно при домашнем лечении.



