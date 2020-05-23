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В Совфеде предложили выделять временное жилье для самоизоляции

, 08:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Совфеде предложили выделять временное жилье для самоизоляции
фото: квартира, pixabay.com

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил о разработке законопроекта, который позволит обеспечить жильем из маневреннего фонда  граждан в период пандемии с целью самоизоляции или карантина.

«Комитет занимается разработкой законопроекта, устанавливающего возможность по обеспечению зараженных лиц, больных, жилыми помещениями для соблюдения режима необходимой самоизоляции, не создавая рисков для здоровья членов их семей и близких лиц. В скором времени планируем внести инициативу на рассмотрение парламента» - пояснил он.

По его словам, текущая эпидемиологическая обстановка в стране показала, что граждане, в том числе приехавшие из зарубежных стран, были вынуждены уходить на самоизоляцию к себе домой, ставя под угрозу здоровье родных и близких. Кроме того, Клишас считает, что люди, проживающие в маленьких квартирах, не могут полноценно соблюдать меры предосторожности, особенно при домашнем лечении.

«Подобный механизм также может служить одним из инструментов, позволяющих не перегружать коечный фонд системы здравоохранения», - высказал он.

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БА

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