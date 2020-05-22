В Москве супругов с коронавирусом оштрафовали за фотосессию на балконе

Столичные молодожены Александр Валигурский и Светлана Бальчевская получили штрафы за нарушение режима самоизоляции на балконе. Отмечается, что пара сыграла онлайн-свадьбу 25 апреля, а через три почувствовала недомогание и ушла на карантин.
«Мы добропорядочные граждане, режим самоизоляции, не выходили никуда, продукты и лекарства заказывали через доставку, разумеется, без контакта с доставщиком», - поделился супруг.
Он добавил, что у них с женой подтвердили коронавирус, а лечение они решили проходить у себя в квартире. По его словам, они сделали несколько снимков на фоне заката с балкона 4 мая, после чего увидели на сайте госуслуг штрафы именно в этот день. Александр считает, что причина ошибки в работе сотовых операторов, т.к. их дом находится на границе Москвы и области.
Отмечается, что вышки видят его телефон в столице, когда он внутри квартиры, а если он выходит на балкон, то якобы фиксируется его нахождение в другом регионе.
Скорее всего, штрафы супругам отменят, высказали в мэрии.