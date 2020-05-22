В Москве хотят продлить режим самоизоляции

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22 мая 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: дезинфекция в Москве, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции необходимо продлить. Своим мнением он поделился на совещании с президентом РФ по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

«Мы считаем, что необходимо продолжать проведение достаточно строгих мер, требований по санитарной изоляции, самоограничения, требования по масочному режиму по отношению к гражданам, к населению. Продолжать … требования по санитарно-защитным мероприятиям в транспорте», - высказал он.

Собянин также намерен сохранить оформление электронных пропусков. По его словам, это позволит обеспечить гарантии того, что ситуация с коронавирусом в столице не ухудшится. Кроме того, ограничения дадут возможность «раскрывать те или иные сферы экономики и стабилизировать жизнь мегаполиса», пояснил он.

Напомним, что режим самоизоляции в Москве продлен до 31 мая.

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