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Стало известно, насколько дорого обошелся Москве нерабочий апрель

, 09:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Стало известно, насколько дорого обошелся Москве нерабочий апрель
Москва. Фото: pixabay.com

Стало известно, сколько денег потеряла российская столица в апреле из-за введенного режима нерабочих дней. Простой в производстве лишил московскую казну десятков миллиардов рублей.

Всего за месяц режима самоизоляции Москва лишилась 68 миллиардов рублей. Отмечается, что активнее всего бюджет Москвы пополняется благодаря налогу на прибыль и подоходному налогу. «Поступления подоходного налога (НДФЛ) в апреле 2020 года снизились на 23,6%, или на 24,1 млрд руб., по сравнению с апрелем 2019 года», - заявили в департаменте финансов столицы. При этом налог на прибыль в апреле уменьшился на 32,3%, что составляет чуть более 44 миллиардов рублей.

АБ

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