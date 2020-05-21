Собянин: С 25 мая возобновят работу 88 центров госуслуг «Мои документы»

Аргументы Недели → Общество 13+

21 мая 2020, 22:53 [ «Аргументы Недели» ]

МФЦ, фото: соцсети

Столичные многофункциональные центры (МФЦ), возобновляющие работу с 25 мая, будут работать с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Об этом на своем персональном сайте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Получение государственных услуг будет организовано с соблюдением стандартов санитарно-эпидемиологической безопасности. Сотрудники центров госуслуг и посетители обязаны использовать средства защиты органов дыхания (маски, респираторы) и перчатки. На входе будет проводиться измерение температуры бесконтактным способом. В помещениях центров будет нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, установлены защитные стекла и проводиться регулярная дезинфекция дверных ручек, кресел, столов и других поверхностей, с которыми имеют контакты посетители», - говорится в сообщении.

Также уточняется, что посещение центров «Мои документы» будет возможно исключительно по предварительной записи на портале mos.ru.

Ранее сообщалось, что с 25 мая 2020 года в столице будут вновь открыты многофункциональные центры государственных услуг «Мои документы». Работать будут только 88 центров, расположенных в наиболее густонаселенных районах с хорошей транспортной доступностью. В МФЦ москвичи смогут получить 150 различных услуг - только те, которые невозможно оформить в электронном виде.