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Бразилия обошла Россию по числу заразившихся COVID-19

, 07:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Бразилия обошла Россию по числу заразившихся COVID-19
пробирки, pixabay.com

Бразилия обогнала Россию и вышла на второе место в мире по количеству заразившихся коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили ранее сотрудники бразильского минздрава.

К настоящему моменту число подтвержденных случаев заражения COVID-19 на территории Бразилии превысило 330 тысяч. Согласно последним данным, в России в общей сложности выявили свыше 326 тысяч случаев инфицирования.

Только за минувшие сутки количество заболевших коронавирусом в Бразилии увеличилось на 20 803.

На первом месте в мире по числу заражений COVID-19 по-прежнему остаются США, где выявили более 1,57 миллиона случаев инфицирования.

ЕТ

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