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Появилась информация о новом эпицентре пандемии коронавируса

, 20:09 [ «Аргументы Недели» ]

Появилась информация о новом эпицентре пандемии коронавируса
pixabay.com, коронавирус

Южная Америка стала новым эпицентром COVID-19, сообщила директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Она отметила, что в наибольшей степени от эпидемии пострадала Бразилия.

В этой стране число зафиксированных случаев инфицирования приближается к 300 тысячам, это третье место в мире по количеству заболевших. Большинство случаев приходится на Сан Пауло.

Стало известно, что ВОЗ в ближайшее время начнет оценку своей деятельности в период пандемии коронавируса.

НС

Общество

В Москве хотят продлить режим самоизоляции

В Москве хотят продлить режим самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции необходимо продлить. Своим мнением он поделился на совещании с президентом РФ по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

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