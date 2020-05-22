Появилась информация о новом эпицентре пандемии коронавируса

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22 мая 2020, 20:09 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, коронавирус

Южная Америка стала новым эпицентром COVID-19, сообщила директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Она отметила, что в наибольшей степени от эпидемии пострадала Бразилия.

В этой стране число зафиксированных случаев инфицирования приближается к 300 тысячам, это третье место в мире по количеству заболевших. Большинство случаев приходится на Сан Пауло.

Стало известно, что ВОЗ в ближайшее время начнет оценку своей деятельности в период пандемии коронавируса.