ВОЗ в ближайшее время начнет оценивать свою деятельность в период пандемии коронавируса

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20 мая 2020, 20:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Вирус. Фото: pixabay.com

Стало известно, что ВОЗ в ближайшее время начнет оценку своей деятельности в период пандемии коронавируса. Об этом заявил на брифинге в среду, 20 мая, в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Мы сделаем это в самое ближайшее время», - отметил он.

Мужчина напомнил: ранее уже проводилась предварительная оценка действий организации в первые четыре месяца нынешнего года. Теперь будет проведена более тщательная проверка, как только будет возможно это сделать.

Ранее сообщалось: специалисты Роспотребнадзора разработали рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условия сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.