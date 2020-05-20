ВОЗ в ближайшее время начнет оценивать свою деятельность в период пандемии коронавируса

Стало известно, что ВОЗ в ближайшее время начнет оценку своей деятельности в период пандемии коронавируса. Об этом заявил на брифинге в среду, 20 мая, в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
«Мы сделаем это в самое ближайшее время», - отметил он.
Мужчина напомнил: ранее уже проводилась предварительная оценка действий организации в первые четыре месяца нынешнего года. Теперь будет проведена более тщательная проверка, как только будет возможно это сделать.
Ранее сообщалось: специалисты Роспотребнадзора разработали рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условия сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.