Специалисты подготовили рекомендации по работе санаториев

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20 мая 2020, 20:01 [ «Аргументы Недели» ]

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Специалисты Роспотребнадзора разработали рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условия сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В рекомендациях говорится, что прибывших на отдых и лечение граждан желательно размещать в номерах по одному. Членов семьи это ограничение не коснется.

"Заполнение номеров целесообразно проводить не более одного человека в номер (за исключением случаев, когда прибывшие на отдых и оздоровление являются сопровождающими или членами одной семьи", - говорится в рекомендациях Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

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