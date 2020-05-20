Главу Крыма одолели вопросами из других регионов о летнем курортном сезоне для организованных групп детей

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20 мая 2020, 13:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

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Все хотят знать лично от первого лица планировать ли организованные группы детей на отправку летом в Крым.

На оперативном штабе глава крымского Роспотребнадзора Наталья ПЕНЬКОВСКАЯ доложила: «Участились звонки из других регионов. Хотят привести организованные группы детей».

Сергей АКСЕНОВ рассказал, что ему звонят губернаторы из других регионов с вопросом о летнем курортном сезоне. «Я им отвечаю, что не знаю», - признался глава Крыма и пояснил, что сам ждет решения из федерального центра.

ПЕНЬКОВСКАЯ, в свою очередь, рассказала, что их сотрудники регулярно выявляют организованные группы в местах, не предусмотренных для приема детей. «А также в палаточных лагерях на территориях заповедников», - пояснила она и попросила усилить работу по контролю приезда в Крым групп.