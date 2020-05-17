Аксенов: курортные объекты Крыма могут открыться после 15 июня

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17 мая 2020, 13:53 [ «Аргументы Недели» ]

Kрымский мост, фото: Кremlin Pool, globallookpress.com

Сергей Аксенов на ежедневном совещаниипо предупреждению распространения коронавирусной инфекции сообщил, что санатории, гостиницы и другие курортные объекты в Крыму могут открыться для жителей региона после 15 июня.

Глава Крыма подчеркнул, что сроки запуска туристической инфраструктуры зависят от эпидемической обстановки. По его словам, к 1 июня совместно с правительством России должен быть выработан план открытия в Крыму санаторно-курортной сферы. Аксенов отметил, что за ситуацией проследят до 15 июня, если в регионе не будет взрывного заражения, то будут сняты ограничения по внутреннему туризму.

В начале мая Аксенов говорил, что в этом году курортного сезона в Крыму для гостей не будет.