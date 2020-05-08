Аксенов сообщил, что Крым не сможет принять этим летом туристов из других регионов РФ

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8 мая 2020, 12:03 [ «Аргументы Недели» ]

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Глава Крыма Сергей Аксенов, 8 мая на заседании оперативного штаба региона по коронавирусу, предположил, что в этом сезоне туристы из других регионов РФ не приедут. По его убеждению, в Крыму будет возможен только внутренний туризм.

Аксенов считает, что все понимают ситуацию с коронавирусом. "Межсубъектовой миграции туристов не будет. Это понимают все. Что касается внутреннего туризма - если будут сопутствующие условия, мы точно пойдем на реализацию этой программы", - чесно сказал Аксенов и объявил о своем намерении обращаться к президенту РФ за поддержкой.

Глава Крыма призвал не обнадеживать зря отельеров, которые сейчас готовятся к курортному сезону, вкладывают деньги. Аксенов пообещал туристической отрасли максимально возможную поддержку со стороны властей.

7 мая Аксенов выразил сомнение, что курортный сезон в Крыму в этом году "вряд ли состоится".

Власти Сочи посоветовали туроператорам и отельерам не открывать пока бронь номеров с 1 июня из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.