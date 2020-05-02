Власти Сочи посоветовали не открывать бронь в отелях с 1 июня

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2 мая 2020, 22:06 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Власти Сочи посоветовали туроператорам и отельерам не открывать пока бронь номеров с 1 июня из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. По решению российского правительства, с 28 марта до 1 июня на территории всех курортных регионов, в том числе в Сочи, запрещен прием и размещение туристов. Сейчас этот запрет действует.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сегодня предупредил, что запрет может быть продлен в случае, если эпидемиологическая ситуация останется напряженной.

Главный санитарный врач Сочи Владимир Оробей подчеркнул, что открытие гостиниц, пансионатов, санаториев будет возможно только после выполнения ими всех требований по обеспечению норм эпидемиологической безопасности.

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