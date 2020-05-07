Глава Крыма допускает, что курортный сезон на полуострове может не открыться

Аргументы Недели → Общество 13+

7 мая 2020, 21:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Глава Крыма Сергей Аксенов. Фото: сайт правительства РК

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил сомнения по поводу того, что курортный сезон в этом году состоится.

«Есть понимание того, что курортный сезон вряд ли, по-честному, состоится», – заявил Аксенов на заседании регионального оперативного штаба.

Тем не менее, он отметил, что власти полуострова формируют свою программу, рассчитанную на внутренний туризм. Если, конечно, позволит благоприятная обстановка, добавил глава Крыма.

Речь идет о региональной программе, предполагающей отдых в санаториях порядка 500 тысяч местных жителей за счет бюджета.

Аксенов также призвал не строить иллюзий по поводу снятия всех ограничений, поскольку решить проблему полностью сможет только вакцина.

Ранее сообщалось, что власти Крыма решили ввести обязательный масочный режим.