В Подмосковье ужесточили масочный режим

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22 мая 2020, 21:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: маска, pixels.com

Губернатор Московский области Андрей Воробьев сообщил об ужесточении масочного режима в регионе. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».

«Мы ужесточаем, мы вводим штраф за то, что человек появляется без маски… Безусловно, если пропуск отменяется, ты можешь выйти на улицу, но массовые собрания, все, что предполагает скопление людей, должно быть исключено», - высказал он.

Воробьев добавил, что сначала требование носить маску имело рекомендательный характер и предполагало за его нарушение только замечание.

Ранее власти Подмосковья объяснили, где следует носить маски и перчатки при выходе из дома.