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Власти Подмосковья рекомендуют носить маски и перчатки при любом выходе из дома

, 20:47 [ «Аргументы Недели» ]

Власти Подмосковья рекомендуют носить маски и перчатки при любом выходе из дома
pixabay.com, маска, перчатки

Власти рекомендуют жителям Подмосковья использовать маски и перчатки при любом выходе на улицу, особенно при нахождении в местах общего пользования. Это следует из постановления губернатора Московской области.

Маски надо надевать при любом выходе на улицу. Перчатки следует носить в местах общего пользования. Поясняется, в каких именно: на всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте, включая перевозку пассажиров и багажа по заказу, легковым такси, железнодорожном транспорте, железнодорожных вокзалах, станциях, пассажирских платформах, пешеходных настилах, мостах и тоннелях, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в местах общего пользования многоквартирных домов, медицинских организациях, а также при любом выходе на улицу.

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НС

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