В Подмосковье нарушителей самоизоляции отправят работать в больницы

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22 мая 2020, 17:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: люди, pixabay.com

Нарушителей режима самоизоляции в Подмосковье будут привлекать к обязательным работам в «коронавирусных» больницах. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.

«В данной эпидемиологической ситуации просто недопустимо себя вести безответственно и намерено нарушать установленные требования. Именно об этом говорил губернатор Подмосковья. Подобные поступки должны осуждаться, а ребят с избыточной энергией нужно привлекать к работе на благо области. Сейчас каждая подмосковная больница нуждается в помощи», - высказал руководитель ведомства Роман Каратаев.

По его словам, нарушители получат наказание в виде обязательных работ в медицинских учреждениях до 100 часов, которые будут включать уборку территории больниц, разгрузку медикаментов, лекарств, продуктов и других необходимых грузов. Отмечается, что первыми под «санкции» попадут «организаторы» массовых скоплений людей.

Ранее сообщалось, что власти Москвы хотят продлить режим самоизоляции.