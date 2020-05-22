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В Подмосковье нарушителей самоизоляции отправят работать в больницы

, 17:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Подмосковье нарушителей самоизоляции отправят работать в больницы
фото: люди, pixabay.com

Нарушителей режима самоизоляции в Подмосковье будут привлекать к обязательным работам в «коронавирусных» больницах. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.

«В данной эпидемиологической ситуации просто недопустимо себя вести безответственно и намерено нарушать установленные требования. Именно об этом говорил губернатор Подмосковья. Подобные поступки должны осуждаться, а ребят с избыточной энергией нужно привлекать к работе на благо области. Сейчас каждая подмосковная больница нуждается в помощи», - высказал руководитель ведомства Роман Каратаев.

По его словам, нарушители получат наказание в виде обязательных работ в медицинских учреждениях до 100 часов, которые будут включать уборку территории больниц, разгрузку медикаментов, лекарств, продуктов и других необходимых грузов. Отмечается, что первыми под «санкции» попадут «организаторы» массовых скоплений людей.

Ранее сообщалось, что власти Москвы хотят продлить режим самоизоляции. 

БА

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В Москве хотят продлить режим самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции необходимо продлить. Своим мнением он поделился на совещании с президентом РФ по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

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