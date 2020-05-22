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В Подмосковье отменили электронные пропуска

, 18:50 [ «Аргументы Недели» ]

В Подмосковье отменили электронные пропуска
фото: человек в маске, Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в регионе отменяются электронные пропуска. Однако для поездок в столицу необходимо оформить пропуск на сайте mos.ru, пояснил он.

«С завтрашнего дня [23 мая] электронные пропуска больше не нужны в Подмосковье. Если вы поедете в Москву, уже выданные пропуска будут действовать до 27 мая, а для новых поездок со вторника нужно оформить», - уточнил он.

Воробьев добавил, что в столице данное требование сохраняется из-за «другой» плотности населения.

Кроме того, в Москве хотят продлить режим самоизоляции, а в области нарушителей будут отправлять в «коронавирусные» больницы на работу.

БА

Общество

В Москве хотят продлить режим самоизоляции

В Москве хотят продлить режим самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры в связи с распространением новой коронавирусной инфекции необходимо продлить. Своим мнением он поделился на совещании с президентом РФ по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

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