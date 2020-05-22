Эксперты назвали простой способ дезинфекции маски

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22 мая 2020, 21:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Medicalxpress

фото: маска, pixabay.com

Врачи и специалисты из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний нашли эффективный и простой способ дезинфекции многоразовых масок.

Эксперты считают, что многоразовую маску для лица необходимо каждый день стирать с мылом в горячей воде. По их мнению, больше всего для этого подойдет стиральная машинка. После процедуры ее нужно высушить, лучше всего паром.

Кроме того, в публикации говорится, что массовое приобретение масок типа №95 может привести к дефициту на рынке. Такими средствами защиты чаще всего пользуются медицинские работники.

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