Названа болезнь, которая повышает риск смерти от коронавируса

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22 мая 2020, 19:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Journal оf Hepatology

фото: больница, pixabay.com

Эксперты британского Оксфордского университета и университета Северной Каролины в США выяснили, какие заболевания способствуют высокой смертности от новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в исследовании в журнале Journal оf Hepatology.

Ученые считают, что пациенты с хроническими заболеваниями печени, в частности циррозом, чаще умирают от осложнений, вызванных COVID-19. Специалисты изучили данные 152 человек с поражениями печени и положительным тестом. Исследование показало, что 40% человек умерли, а половине из них понадобилось подключение к аппарату ИВЛ.

Кроме того, эксперты отметили, что в период пандемии смертность от проблем с печенью возросла, а у 80% пациентов с циррозом причиной стало заболевание легких.

Ранее врачи назвали смертельно опасный симптом коронавируса у молодых людей.