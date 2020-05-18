Назван смертельно опасный симптом коронавируса у молодых людей

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18 мая 2020, 08:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Лента.ру

фото: пациент, pixels.com

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала о симптоме новой коронавирусной инфекции, который может стать «последним» для молодых пациентов.

Баранова отметила, что в США в период пандемии количество пациентов моложе 40 лет с сердечно-сосудистыми патологиями увеличилось в семь раз. По ее словам, кожные проявления, которые назвали одним из симптомов COVID-19, это разрывы мелких сосудов, вызванные сгустками крови.

«Если происходит закупорка сосудов в головном мозге, это инсульт, если в сердце - инфаркт. А когда затыкается масса разных сосудов в разных других местах, то получается состояние, которое называется диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови — ДВС-синдром», - пояснила она.

Баранова добавила, что гиперкоагуляция - повышенная активность свертывающей системы кровообращения - часто единственный признак новой инфекции у бессимптомных и малосимптомных пациентов.

Ранее врач прокомментировала новые проявления коронавирусной инфекции у разных пациентов.