Врач оценила «меняющиеся» проявления коронавируса у разных пациентов

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16 мая 2020, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]

фото: пробирки, pixels.com

Главный врач больницы № 52 Марьяна Лысенко прокомментировала новые проявления коронавирусной инфекции. По ее словам, специалистов начинает беспокоить разная симптоматика у пациентов.

«Вирус меняет свои, так скажем, проявления. Это и поражение эндотелий мелких сосудов, это сейчас и проявления кожные, что, конечно, тоже не может не настораживать», - высказала она в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».

Лысенко отметила, что переливание плазмы крови выздоровевших людей здоровым не дает результата. Основываясь на исследованиях медиков, она считает, что иммунитет уничтожит антитела к коронавирусу и организм «ничего не запомнит». Врач добавила, что это поможет только инфицированному пациенту.