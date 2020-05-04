Врач заявил о странном симптоме у некоторых больных коронавирусом

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4 мая 2020, 17:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Врачи обнаружили весьма нестандартный симптом у некоторых больных коронавирусной инфекцией – «счастливую гипоксию». Пациенты ощущают себя гораздо лучше, чем на самом деле чувствует себя организм.

«Мы видим очень большое расхождение между тем, что показывает монитор, и тем, как выглядит пациент», - объяснил американский врач Рубен Стрейер. Люди чувствуют себя хорошо, тогда как их организм на самом деле ослаблен и поражен болезнью. Медик признался, что был очень поражен, когда обнаружил эту особенность у некоторых заболевших коронавирусом.

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