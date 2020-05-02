Российский студент рассказал о странном симптоме коронавируса

Аргументы Недели → Здоровье 13+

2 мая 2020, 07:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Фото: pixabay.com

Заразившийся коронавирусной инфекцией студент РУДН Леонид Пастернак рассказал, что обнаружил у себя очень необычное проявление COVID-19 – молодой человек начал много есть.

Студент признался, что изначально у него проявились не все стандартные симптомы. Например, не было потери вкуса и обоняния. А затем резко возрос аппетит. «У меня сначала был кашель, но он быстро прошел. А вот с носом очень странно — еду и запахи чувствовал. И еще одна необычная особенность. Несмотря на жар и озноб, у меня резко вырос аппетит. Я стал много есть», - заявил Пастернак.

Врачи предположили, что повышенный аппетит может указывать на начало процесса восстановления организма, как это обычно бывает при инфекционных болезнях.