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В Минздраве заявили, что важнейший симптом коронавируса - вовсе не кашель

, 17:18 [ «Аргументы Недели» ]

В Минздраве заявили, что важнейший симптом коронавируса - вовсе не кашель
Фото: pixabay.com

Главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев заявил, что вовсе не кашель является важнейшим признаком заражения коронавирусной инфекцией. Врач назвал симптом, который может свидетельствовать о развитии тяжелой формы заболевания.

«Надо следить за своими ощущениями. Самый важный симптом — это не высокая температура и кашель, а одышка», - сказал Авдеев. Он добавил, что если человек внезапно начал ощущать нехватку воздуха, то необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

На сегодняшний день в России зафиксировано более 90 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Во всем мире число заболевших превысило 3 миллиона человек.

АБ

Общество

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