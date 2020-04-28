Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

В Минздраве перечислили тех, кому необходима госпитализация в связи с коронавирусом

, 15:34 [ «Аргументы Недели» ]

В Минздраве перечислили тех, кому необходима госпитализация в связи с коронавирусом
Фото: pixabay.com

В российском Минздраве перечислили пациентов, которые обязаны быть госпитализированы в случае заражения коронавирусной инфекцией. Отмечается, что для этого не обязательно иметь тяжелую форму заболевания.

В ведомстве рассказали, что обычно пациенты попадают в больницу при частоте дыхательных движений 22 и больше в минуту или насыщении крови кислородом менее 93%. Однако даже при легком течении заболевания госпитализация необходима пациентам в возрасте от 65 лет, беременным, пациентом с симптомами ОРВИ и рядом хронических заболеваний, а также детям до трёх лет.

Также госпитализация полагается пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями, которые проживают в одном помещении с заразившимся.

АБ

Общество

«Хозяева жизни»: Травля Собчак, служебное положение сенатора Нарусовой, или как воюет семья за 4 миллиарда своих «крабовых денег»

«Хозяева жизни»: Травля Собчак, служебное положение сенатора Нарусовой, или как воюет семья за 4 миллиарда своих «крабовых денег»

О том, что миллионных рекламных контрактов и зарплаты на Первом канале Ксении Собчак хватает разве что на шпильки догадываются многие, но о реальных бизнес-интересах семьи известно не было. До недавних пор...

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью