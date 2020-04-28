В Минздраве перечислили тех, кому необходима госпитализация в связи с коронавирусом

Аргументы Недели → Здоровье 13+

28 апреля 2020, 15:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В российском Минздраве перечислили пациентов, которые обязаны быть госпитализированы в случае заражения коронавирусной инфекцией. Отмечается, что для этого не обязательно иметь тяжелую форму заболевания.

В ведомстве рассказали, что обычно пациенты попадают в больницу при частоте дыхательных движений 22 и больше в минуту или насыщении крови кислородом менее 93%. Однако даже при легком течении заболевания госпитализация необходима пациентам в возрасте от 65 лет, беременным, пациентом с симптомами ОРВИ и рядом хронических заболеваний, а также детям до трёх лет.

Также госпитализация полагается пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями, которые проживают в одном помещении с заразившимся.