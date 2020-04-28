В Минздраве сообщили, какие осложнения может дать коронавирус COVID

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28 апреля 2020, 15:15 [ «Аргументы Недели» ]

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В Министерстве здравоохранения России дали рекомендации по лечению коронавирусной инфекции COVID-19 и предупредили, что вирус SARS-CoV-2 может дать серьёзные осложнения здоровью людей.

По данным российских медиков, установлено, что распространение коронавируса из системного кровотока или через пластинку решетчатой кости (Lamina cribrosa) может привести к поражению головного мозга.

В рекомендация Минздрава говорится, что снижения обоняния у больного ранней стадии заболевания может свидетельствовать как о поражении Центральной нервной системы и об отеке слизистой оболочки носоглотки.

Исследователи ранее сообщали, что новый коронавирус поражает не только легкие, но и сердце, почки.

В мире число зараженных коронавирусом превысило три миллиона. Больше миллиона человек заразились в США.