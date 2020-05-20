Онищенко объяснил, зачем носить маску здоровому человеку на улице: «Это было моей мечтой последние лет 40»

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20 мая 2020, 09:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото:человек в маске, pixels.com

Бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, зачем носить средства индивидуальной защиты на улице. По его словам, в этом есть свои преимущества.

“В повседневном понимании улицы обязательно ношение этих масок должно быть … Была такая теория: что маска должна задерживать вирус, а вирус через плетение ткани проникает, там большие слишком звенья. Но дело не в том, что каждый вирус задерживается, а в том, что при воздушно-капельном механизме передачи на 80% вирус передается с маленькими капельками слюны. Когда человек разговаривает, они физиологически выделяются, и как раз в этих микрокапельках находятся возбудители, если человек заражен. А маски, и тканые, и матерчатые, и марлевые, как раз эти капельки задерживают, вот в чем смысл”, - пояснил он.

Онищенко отметил, что в “повседневном понимании улицы” должно быть обязательное ношение маски. Он привел в пример многолюдный переход или навес остановки во время дождя, когда соблюдать дистанцию практически невозможно. Кроме того, эксперт признался, что 40 лет мечтал, когда ношение маски станет “нормой поведения”, а не “экзотикой”.

“... выйти на улицу в маске - это не позор , а просто норма культуры и поведения человека в сезонный подъем заболеваемости”, - заключил он.