Ученые доказали эффективность защитных масок при помощи хомяков

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18 мая 2020, 09:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Маска и перчатки. Фото: pixabay.com

Ученые из Гонконга при помощи хомяков доказали эффективность медицинских масок для защиты от коронавирусной инфекции. Эксперимент с животными показал, что маски помогают снизить бесконтактную передачу COVID-19.

Для эксперимента исследователи посадили трех здоровых хомяков и одного больного в клетку, разграничив их масочной перегородкой. Также были установлены вентиляторы, призванные «распространять» вирус. Всего в исследовании приняли участие 52 хомяка. Оказалось, что в клетках с масочным барьером заболели лишь 2 хомяка из 12.

«Наш эксперимент с хомяками очень ясно показывает: если зараженные хомяки или люди - особенно бессимптомные и те, у кого выявлены симптомы, - надевают маски, то они фактически уберегают других людей», - резюмировали ученые.