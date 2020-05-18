Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Ученые доказали эффективность защитных масок при помощи хомяков

, 09:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Ученые доказали эффективность защитных масок при помощи хомяков
Маска и перчатки. Фото: pixabay.com

Ученые из Гонконга при помощи хомяков доказали эффективность медицинских масок для защиты от коронавирусной инфекции. Эксперимент с животными показал, что маски помогают снизить бесконтактную передачу COVID-19.

Для эксперимента исследователи посадили трех здоровых хомяков и одного больного в клетку, разграничив их масочной перегородкой. Также были установлены вентиляторы, призванные «распространять» вирус. Всего в исследовании приняли участие 52 хомяка. Оказалось, что в клетках с масочным барьером заболели лишь 2 хомяка из 12.

«Наш эксперимент с хомяками очень ясно показывает: если зараженные хомяки или люди - особенно бессимптомные и те, у кого выявлены симптомы, - надевают маски, то они фактически уберегают других людей», - резюмировали ученые.

АБ

Общество

В России создали «сверхточный тест» на коронавирус: результат за два часа

В России создали «сверхточный тест» на коронавирус: результат за два часа

Компания «ТестГен» Ульяновского наноцентра Ulnanotech получила регистрацию Росздравнадзора на запуск массового производства «сверхточного теста» на новую коронавирусную инфекцию. Кроме того, они готовы вывести свои разработки на международный рынок.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью