Доктор Мясников объяснил смысл ношения перчаток и масок

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15 мая 2020, 07:41 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Мясников. Фото: pixabay.com

Доктор Александр Мясников объяснил, зачем на самом деле нужно носить защитные перчатки и почему с виду здоровым россиянам рекомендуют использовать медицинские маски при посещении общественных мест.

Мясников признал, что перчатки являются не меньшим источником грязи и бактерий, чем голые руки. При этом, если обрабатывать антисептиком не руки, а перчатки, то это позволит уберечь кожу. Также врач добавил, что трикотажные перчатки выполняют свою защитную функцию лишь до первого контакта с посторонними предметами.

Что касается масок, то они в первую очередь нужны для того, чтобы заболевшие не смогли заразить окружающих. «Поскольку коронавирус распространяется в бессимптомный период, то люди могут не знать, заразны они или нет, поэтому надеваем маски на всех», - сказал Мясников.