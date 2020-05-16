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Коронавирус 16 мая: Италия откроет границы, на Украине начнут массово тестировать на COVID-19

, 09:39 [ «Аргументы Недели», ]

Коронавирус 16 мая: Италия откроет границы, на Украине начнут массово тестировать на COVID-19
pixabay.com

Количество инфицированных коронавирусом в мире достигло 4 631 373 человек. Погибли 308 686 зараженных, выздоровели 1 762 941. Самые актуальные новости в материале «Аргументов недели».

  • В Севастополе могут отменить режим самоизоляции с 18 мая. Но ограничения сохранятся для людей старше 65 лет.

  • Мэр Геленджика заявил, что летом туристам придётся загорать на пляжах в масках. «Мы сейчас отрабатываем возможность открытия пляжей, с учетом требований Роспотребнадзора: с масками, соблюдением дистанции, это новая реальность», – сказал мэр города Алексей Богодистов.

  • Италия откроет границы с 3 июня на въезд и выезд из страны. Кроме этого,власти страны снимут запрет на поездки между регионами, пишет РБК.

  • На Украине будут массово тестировать людей на COVID-19. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Зеленский.Обязательному тестированию подлежат все лица с признаками новой коронавирусной инфекции, а также все, кто контактировал с заболевшими. Кроме того, работников учреждений здравоохранения, а также сотрудников полиции и военнослужащих обяжут ежедневно проходить обследование.

  • Врач Сергей Морозов назвал первые симптомы тяжелой формы коронавируса. Это температура выше 38,5 градусов, кашель и одышка.

  • В МЧС предупредили о высоком риске передачи коронавируса через чипсы и орешки. Специалисты подчеркнули, что вирусы, в частности, передаются контактно-бытовым путём.Риск передачи инфекции повышается, если человек ест из посуды или общих упаковок, из которых другие люди, вероятно зараженные, брали руками снеки.

  • В Таиланде за сутки не зарегистрировали ни одного заражения коронавирусом. Более того, новых смертей от инфекции тоже не было.



 

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