По указу Зеленского украинцев будут массово тестировать на коронавирус

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15 мая 2020, 20:53 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Зеленский, Sergey Starostenko/Xinhua

На Украине проведут массовое тестирование граждан на коронавирус. Соответствующий закон подписал сегодня президент страны Владимир Зеленский, сообщается на сайте главы государства.

Обязательному тестированию подлежат все лица с признаками новой коронавирусной инфекции, а также все, кто контактировал с заболевшими. Кроме того, работников учреждений здравоохранения, а также сотрудников полиции и военнослужащих обяжут ежедневно проходить обследование.

За последние сутки на территории Незалежной зафиксированы 483 случая нового типа коронавируса.

По словам Владимира Зеленского, статистика заболеваемости COVID-19 на территории страны позволяет рассматривать постепенное снятие карантинного положения.