Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

По указу Зеленского украинцев будут массово тестировать на коронавирус

, 20:53 [ «Аргументы Недели» ]

По указу Зеленского украинцев будут массово тестировать на коронавирус
Владимир Зеленский, Sergey Starostenko/Xinhua

На Украине проведут массовое тестирование граждан на коронавирус. Соответствующий закон подписал сегодня президент страны Владимир Зеленский, сообщается на сайте главы государства.

Обязательному тестированию подлежат все лица с признаками новой коронавирусной инфекции, а также все, кто контактировал с заболевшими. Кроме того, работников учреждений здравоохранения, а также сотрудников полиции и военнослужащих обяжут ежедневно проходить обследование.

За последние сутки на территории Незалежной зафиксированы 483 случая нового типа коронавируса.

По словам Владимира Зеленского, статистика заболеваемости COVID-19 на территории страны позволяет рассматривать постепенное снятие карантинного положения. 

НС

Общество

Скворцова сообщила, что Россия вышла на плато заболеваемости коронавирусом

Скворцова сообщила, что Россия вышла на плато заболеваемости коронавирусом

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в пятницу, 15 мая, заявила, что нынешний этап заболеваемости коронавирусом нового типа на территории России можно считать плато.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью