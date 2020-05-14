Эксперты отметили преимущества вводимой в Москве программы тестирования на COVID-19

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14 мая 2020, 20:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Вводимая в Москве программа массового тестирования населения на новый коронавирус ИФА-методом получила высокую оценку ведущих экспертов. Тестирования данным методом помогут выявлять заболевание как на начальной, так и на поздних стадиях. Об этом журналистам сообщил директор ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи» Минздрава РФ, академик РАН Александр Гинцбург.

«Москва и Московский регион вступают в новую фазу диагностики вируса. К полимеразной цепной реакции молекулярно-генетического метода диагностики присоединяется иммуноферментная. Иммуноферментная диагностика дает возможность выявлять вирус на более поздних стадиях, чем полимеразная цепная реакция, которая позволяет выявлять вирус на ранних стадиях, а дальше чувствительность и возможности этого метода падают», - сказал Александр Гинцбург.

Комментируя введение программы массового тестирования, заместитель директора по научной работе ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи» Минздрава РФ Денис Логунов пояснил, что внедрение ИФА-метода позволит в короткие сроки выявлять пациентов в острой фазе заболевания.

«Без оценки популяционного иммунитета, без понимания того, какое количество людей в настоящий момент болеет или уже переболели, невозможно по-настоящему управлять эпидемиологическим процессом и делать какие-либо прогнозы. Внедрение данного метода позволит в короткие сроки выявлять пациентов, которые в острой фазе», - отметил Денис Логунов.

В свою очередь руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Мазус добавил, что Москва одной из первых мировых столиц решилась на подобный шаг.

«Сегодня Москва сделала, наверное, одной из первых среди мировых столиц решительный шаг по внедрению широкой диагностики. Мы думаем, что наш московский опыт уже в ближайшее время будет использован не только нашими большими мегаполисами, но и мегаполисами мира. Это один из решающих шагов к контролю за эпидемией», - подчеркнул Алексей Мазус.

Ранее сообщалось, что с 15 мая 2020 года в Москве начнется массовый скрининг населения на коронавирус.