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Врач назвал первые симптомы тяжелой формы коронавируса

, 07:05 [ «Аргументы Недели» ]

Врач назвал первые симптомы тяжелой формы коронавируса
COVID-19, pixabay.com

Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов в рамках передачи "Здоровье" на Первом канале рассказал о первых симптомах тяжелой формы коронавирусной инфекции, на которые следует обратить внимание.

Морозов уточнил, что речь идет о температуре выше 38,5 градусов, кашле и одышке. 

Врач и телеведущая Елена Малышева в свою очередь заметила, что одышка должна особенно насторожить человека, поскольку ощущение нехватки воздуха является самым серьезным симптомом COVID-19, при котором следует госпитализироваться.

Эксперты также обратили внимание на еще один симптом коронавируса – посинение ногтей и губ.

ЕТ

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