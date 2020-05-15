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Мэр Геленджика заявил, что летом туристам придется загорать на пляжах в масках

, 21:35 [ «Аргументы Недели» ]

Мэр Геленджика заявил, что летом туристам придется загорать на пляжах в масках
Evgenii Shabanov/Russian Look, Геленджик

Пляжный сезон откроется, если не будет ухудшения ситуации с новым коронавирусом, при этом туристам придется соблюдать определенные правила, заявил в эфире шоу «Док-Ток» на Первом канале мэр Геленджика Алексей Богодистов.

«Мы сейчас отрабатываем возможность открытия пляжей, с учетом требований Роспотребнадзора: с масками, соблюдением дистанции, это новая реальность», - заявил градоначальник.

Для туристов с начала июня будут работать 23 санатория, которые смогут принять до 10 тысяч отдыхающих.

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НС

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