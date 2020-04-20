В Геленджике предприниматель попытался захватить пляж в период пандемии

Аргументы Недели → Общество

20 апреля 2020, 09:49 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Пока жители микрорайона Тонкий Мыс в Геленджике находятся на самоизоляции, местный предприниматель возобновил строительство забора, закрывающего побережье Черного моря. В апреле 2020 года представители застройщика вновь попытались закончить заливку фундамента под строение на ул. Набережной, 5. Обеспокоенные граждане, со своей стороны, вновь обратились за защитой к депутату Государственной Думы от Краснодарского края Светлане Бессараб.

Заявители категорически против возведения забора. Они опасаются, что окажутся отрезанными от моря. Напомним, первые попытки по захвату побережья в Геленджике были предприняты во время новогодних праздничных выходных дней, но после вмешательства общественности и госорганов, застройку удалось остановить.

«Местные жители вынуждены следить за тем, чтобы строительные работы не возобновлялись. По ранее инициированной проверке, прокуратура уже признавала действия застройщика незаконными, ему выдано предписание привести набережную в первоначальный вид. Ясно, что застройщик игнорирует законные требования. Во время карантина, объявленного в нашем крае, на набережной им возобновлены работы по возведению забора, перекрывающего доступ к морю. Местные жители соблюдают режим самоизоляции, но крайне возмущены стройкой. Учитывая ситуацию, мною направлено повторное обращение в прокуратуру края, с просьбой предотвратить самовольный захват побережья и принять более суровые меры за повторное нарушение закона и самовольное строительство», - прокомментировала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.