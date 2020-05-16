В МЧС предупредили о высоком риске передачи коронавируса через чипсы и орешки

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16 мая 2020, 07:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

чипсы, pixabay.com

Специалисты МЧС предупреждают, что существует серьезный риск заражения коронавирусом нового типа через чипсы и орешки. Подчеркивается, что вирусы, в частности, передаются контактно-бытовым способом.

В МЧС уточнили, что риск передачи коронавирусной инфекции повышается, если человек ест из посуды или общих упаковок, из которых другие люди, вероятно зараженные, брали руками чипсы, орешки и прочие снеки.

Эксперты подчеркивают, что в период пандемии необходимо максимально сократить прикосновения к различным поверхностям и предметам в общественных местах. Кроме того, следует иметь при себе одноразовые салфетки и антисептическое средство.