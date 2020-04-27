Чернобыльский лес подожгли, чтобы скрыть хищения на стройке хранилища ядерных отходов

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27 апреля 2020, 15:34 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Крiт СБУ

фото из архива автора

СБУ получила доказательства поджога в Чернобыле. Некоторое время назад в зоне отчуждения произошел масштабный пожар. Оказалось, лес горел в тех местах, где строили хранилище ядерных отходов.

Украинские спецслужбы нашли подтверждения поджогов в чернобыльском лесу. Пожар в зоне отчуждения начался 4 апреля. Долгое время спасатели боролись с ним. Возгорание удалось потушить только спустя десять дней.

«У СБУ есть конкретные подтверждения того, что имел место поджог, причем сразу в нескольких местах», — сообщил автор телеграм-канала «Крiт СБУ»: «Причем их география подозрительно сопадает с логистическими центрами "стройки века". Вскоре выяснится, что пожар уничтожил уникальную матчасть, стоимостью в миллиард американских президентов, закупленную в передовых державах».

«Стройкой века» автор телеграм-канала назвал хранилище отработанного ядерного топлива, которое Киев начал в 2017 году. Его проектная стоимость заявлялась на уровне 1,5 млрд долларов.

Автор «Крiт СБУ» представляется сотрудником украинских спецслужб. Он уже раскрывал кулуарную информацию из недр СБУ. В том числе раскрыл подробности реформы украинских спецслужб. А кроме того, он рассказал, какие приложения не стоит устанавливать на смартфон.